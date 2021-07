Donazione di generi alimentari, l’Amministrazione Comunale di Vallecrosia ringrazia l’Associazione Bethel

Vallecrosia. Continua la solidarietà per le famiglie in maggiori difficoltà per la crisi socio-economica portata dalla pandemia. In questi sedici mesi sono pervenuti al Comune di Vallecrosia molti doni in derrate alimentari da parte di aziende e privati, tutti i prodotti poi smistati e confezionati in pacchi alimentari dai Servizi Sociali comunali e consegnati ai bisognosi. Parecchie centinaia di famiglie nell’ultimo anno e mezzo, a vario titolo, sono state assistite con buoni spesa o con pacchi alimentari oltre che con contributi alle locazioni e aiuti al pagamento delle utenze domestiche.

