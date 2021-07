Imperia, Camiolo replica alla Ponte: «Il suo modo di fare opposizione è bieco e sterile»

Imperia. «Consigliera Ponte, degna rappresentate del partito di Grillo che in questi giorni sta dando un bellissimo spettacolo a tutti gli italiani, capisco che le possa aver dato fastidio che nel mio comunicato stigmatizzassi il suo modo di fare opposizione bieco e sterile ma non posso che ribadirlo: lei non partecipa ai lavori delle commissioni, non si interessa minimamente dei problemi della città e poi non trova di meglio che fare ostruzionismo, tanto per chiamarlo col proprio nome, in consiglio comunale», lo scrive in una nota il presidente del consiglio comunale Pino Camiolo in risposta alla capogruppo del Movimento 5 Stelle Maria nella Ponte.

