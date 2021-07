Ritorna Boissano Atletica Estate: attesa per il lanciatore Marco Lingua

Boissano. Un nuovo importante appuntamento con l’atletica leggera presso l’impianto sportivo comprensoriale di Boissano. La prima giornata di Boissano AtleticaEstate – Community Italian Riviera 2021 quest’anno è altresì inserita nel nuovo Grand Prix Liguria Sportlife, seconda tappa dopo l’esordio di Genova ad inizio mese e con La Spezia in calendario a metà luglio. In questo contesto l’organizzazione dell’ASD Atletica Arcobaleno Savona e dell’ASD Atletica Run Finale è affiancata altresì dalla US Maurina OlioCarli, che contribuisce al montepremi dell’evento.

