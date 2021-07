Viabilità, 270 stalli tir in porto per evitare il collasso. Ma resta aperta l’emergenza traghetti

Genova. Un totale di 270 stalli di sosta in cui parcheggiare i camion all’interno delle aree portuali: è la soluzione che Comune di Genova e Autorità di sistema portuale hanno trovato, con la regia della Prefettura, per affrontare situazioni di emergenza come quella di venerdì mattina, quando il terminal Sech è andato in tilt mandando nel caos la viabilità genovese. Una pianificazione che sarà “immediatamente operativa”, come chiarisce l’ufficio territoriale del Governo in una nota, per gestire le “possibili criticità in ambito autostradale durante la stagione estiva”.

