Autostrade, il Ponente finisce in ginocchio: in A10 lavori a oltranza e rischio caos prolungato

Genova. Non ci sono ancora tempistiche certe per il ripristino della galleria San Paolo della Croce nel tratto di A10 compreso tra Genova Pra’ e Genova Pegli dove martedì mattina un camion ha preso fuoco costringendo a chiudere l’autostrada e mandando completamente nel caos il traffico a Ponente. Poi, nel pomeriggio, una cisterna si è ribaltata tra Varazze e Celle Ligure in direzione Savona provocando code fino a 13 chilometri.

