Bargagli e Davagna, nuovo progetto per rafforzare 8 chilometri di linee elettriche

Genova. Una rete innovativa e smart per i comuni di Bargagli e Davagna grazie al “Progetto Resilienza” di E-Distribuzione. La società del Gruppo Enel che gestisce la rete a media e bassa tensione, ha appena iniziato i lavori di rifacimento di 8 km di linee in provincia di Genova. L’intervento, che proseguirà per tutta l’estate, consiste nella manutenzione straordinaria di due linee MT da 30kV e 15kV. Nel dettaglio, i tecnici di E-Distribuzione stanno procedendo alla sostituzione dei vecchi conduttori nudi in rame con conduttori in alluminio-acciaio di migliori caratteristiche meccaniche, alla sostituzione completa degli isolatori e degli armamenti, ed alla manutenzione dei tralicci esistenti tramite riverniciatura e sostituzione di eventuali parti danneggiate.

