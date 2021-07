Caos A10, cisterna carambola in un tunnel. Tratto chiuso tra Varazze e Celle

Varazze. La frequenza degli incidenti sull’autostrada A10 sta aumentando vertiginosamente in concomitanza i cantieri previsti dal piano di manutenzione della rete ligure. Dopo i pesanti disagi alla viabilità, causati dall’incidente tra i caselli di Genova Pra’ e Genova Pegli, con code chilometriche, è la volta di un altro schianto, sempre in un tunnel, tra Varazze e Celle Ligure. Nel sinistro è stato coinvolto un camion. L’autista fortunatamente è uscito illeso dalla cabina, ma il traffico autostradale ne ha risentito marcatamente, a causa della chiusura del tratto di A10 in questione.

