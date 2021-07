Eccellenza 21/22, la Cairese conferma Pastorino e presenta il nuovo arrivo Grandoni

Mercato attivo. Continua la campagna di rafforzamento in casa Cairese. La società del presidente Mario Bertone sta continuando, come preannunciato nell’intervista rilasciata ai nostri microfoni dal direttore generale Franz Laoretti, a ragionare in vista della prossima stagione, questo con la volontà di confermare gran parte della rosa già avuta a disposizione durante quest’anno. È così che i gialloblù nel giro di due giorni non soltanto hanno confermato due perni del centrocampo come Piana e Facello, ma hanno anche raggiunto l’accordo per la permanenza dell’attaccante Leonardo “El Pitu” Pastorino, punto di riferimento offensivo insieme a Diego Alessi (numero 9 il quale ha tuttavia scelto di appendere gli scarpini al chiodo diventando direttore tecnico) e Francesco Saviozzi (riconfermato ufficialmente il primo luglio insieme al portiere Alberto Moraglio).

