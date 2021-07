Fionda di Legno ad Albanese: dall’8 luglio via alle prenotazioni, il 18 la consegna

Albenga. “Ci siamo. Finalmente è possibile prenotare i posti per la serata del 18 luglio ad Albenga quando Antonio Ricci consegnerà la Fionda di legno 2020 a Antonio Albanese e a … Cetto la qualunque”. Così i Fieui di caruggi, organizzatori dell’evento, con la collaborazione del Comune di Albenga, lanciano l’inizio delle vendite dei biglietti da giovedì 8 luglio per la serata in cui verrà consegnato il premio al noto attore e comico.

