Lo studio: “Con lombardi e piemontesi in smart working in Liguria il Pil crescerebbe del 15%”

Santa Margherita Ligure. Se tutti i piemontesi e i lombardi che trascorrono le vacanze in Liguria si stabilissero qui per lavorare in smart working, il Pil della regione crescerebbe del 15%. È la stima elaborata da The European House – Ambrosetti e presentata dall’amministratore delegato Valerio De Molli al Forum Liguria 2030 organizzato oggi all’ex abbazia della Cervara di Santa Margherita Ligure. Se tutti i lavoratori piemontesi e lombardi già abituati allo smart working si trasferissero in Liguria, la crescita prevista del Pil arriverebbe fino al 19%.

