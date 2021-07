Sampdoria: in attesa di Faggiano, si scalda il mercato

Genova. Futuro da capitano, oppure destinatazione ad altri lidi, per Bartosz Bereszyński? Il terzino polacco, checché se ne dica, è reduce da un buon campionato di Serie A ed anche di un positivo torneo europeo, dove è stato uno dei migliori del team di Varsavia, tanto da venire, adesso, addirittura accostato dalla stampa meneghina all’Inter, quale possibile ‘toppa’ al buco lasciato da Achraf Hakimi, forse quanto di meglio ci sia attualmente al mondo, nel ruolo… Ecco il perché del fiorire di tante voci relative ad ipotetici difensori di fascia destra, in ottica Sampdoria, come il milanista, più volte citato, Andrea Conti, ma anche altri ‘low cost’, come il pisano Samuele Birindelli, che a quanto pare piace anche a Genoa, Spezia, Fortuna Dusseldorf e Paok Salonicco, oppure come l’empolese Sfefano Sabellli, già seguito lo scorso anno.

