Genova. Volotea e Aegean Airlines hanno firmato un accordo bilaterale per la commercializzazione di 100 rotte in codeshare su tratte internazionali già attive in Italia, Francia, Spagna e Grecia. Ciò consentirà ai passeggeri di ciascuna compagnia di beneficiare di un network di destinazioni ampliato.

