Genova. «Verranno implementate tutte le azioni possibili per favorire la compliance del personale scolastico alla vaccinazione anti covid-19 per mettere in sicurezza anche il mondo della scuola prima della ripresa delle attività del prossimo settembre». Così Filippo Ansaldi, direttore generale di Alisa, sulla vaccinazione del personale scolastico in Liguria.

... » Leggi tutto