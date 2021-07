Genova. “Alla luce dei massicci festeggiamenti di ieri per la semifinale contro la Spagna e degli assembramenti nell’unico luogo dotato di maxischermo nel centro storico chiedo al Comune di allestire più maxi schermi in centro e, dove possibile, nel centro storico, in modo da evitare che le persone si concentrino in un solo luogo“.

