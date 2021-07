Cervo. «Si è conclusa ieri la fase dei due consigli comunali convocati il 29 giugno ed il 6 luglio nei quali, come gruppo consiliare, con il nostro voto, abbiamo rappresentato la nostra totale contrarietà agli atti adottati dalla maggioranza, per i quali abbiamo chiesto emendamenti che sono stati, però, respinti». Lo dichiara Giacomo Vernazza, capogruppo di “Uniti per Cervo”.

... » Leggi tutto