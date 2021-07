La Liguria la regione preferita dagli italiani per i viaggi in treno: terzo posto per Camogli

Liguria. Continue code in autostrada e sull’Aurelia, complice l’esodo dei turisti desiderosi di trascorrere l’estate sulle spiagge liguri, ma soprattutto colpa dei numerosi cantieri che bloccano e limitano il traffico. E allora, come riporta Trainline (app utile per viaggiare in treno e pullman in Europa), negli ultimi due mesi, sempre più italiani hanno preferito utilizzare il treno per raggiungere la Liguria.

... » Leggi tutto