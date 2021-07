L’Italia vola in finale, atti vandalici durante i festeggiamenti a Bordighera

Bordighera. Della ringhiera, contenente immagini pubblicitarie, che delimita il marciapiede tra via libertà e via Vittorio Emanuele II, davanti alla chiesa di Terrasanta, resta solo lo scheletro, e nemmeno intatto. Un palo della segnaletica stradale, con il suo cartello, non c’è più. Distrutti anche alcuni bidoni della spazzatura. E’ il bilancio di quanto accaduto ieri, nel pieno centro della Città delle Palme, al termine di una partita al cardiopalma, che ha visto gli Azzurri imporsi sulla Spagna soltanto ai rigori, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi 1-1.

... » Leggi tutto