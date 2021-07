Rocchetta Nervina, apre con nuova gestione l’ostello Alpi Liguri

Rocchetta Nervina. Torna in attività l’Ostello Alpi Liguri, una struttura ricettiva recentemente ristrutturata che riapre grazie ad una nuova gestione. L’ostello, situato nel suggestivo borgo di Rocchetta Nervina in Val Nervia nel cuore del Parco naturale delle Alpi Liguri, offre pernottamento in camerate, di diverse dimensioni, per permettere ai propri ospiti di vivere una vacanza unica nel suo genere e a prezzi accessibili.

... » Leggi tutto