Soste selvagge a Borghetto, il consigliere Maritano: “Pensare a una apposita area parcheggio”

Borghetto Santo Spirito. “Per Borghetto e il suo comprensorio chiediamo solo interventi e soluzioni per evitare ingorghi e soste selvagge che mettono a rischio anche la sicurezza stradale. Si poteva pensare ad una apposita area parcheggio, considerato l’aumento del traffico su gomma, dando così una risposta alla mobilità e alla sosta dei mezzi pesanti. Ad ora il traffico su ferro è ancora poco economico e competitivo, inutile non dire le cose come stanno”.

... » Leggi tutto