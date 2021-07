Venerdì tutto il centrodestra passa da Genova: in città arrivano Salvini, Meloni e Tajani

Genova. Non sarà l’occasione per un vertice unitario, o almeno non è quello che prevede finora l’agenda ufficiale. Ma venerdì 9 luglio, in occasione del 50esimo convegno nazionale dei giovani imprenditori di Confindustria ai Magazzini del Cotone, passeranno da Genova tutti i principali leader del centrodestra: il segretario della Lega Matteo Salvini, la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani.

