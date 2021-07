Alassio, inaugurato il parcheggio temporaneo di Via Gastaldi: pronti novanta posti auto

Alassio. “Ho inaugurato ieri il nuovo parcheggio provvisorio, in attesa della gara d’appalto della scuola media per una capienza di 90 posti – Marco Melgrati annuncia dalle pagine social l’apertura del nuovo parcheggio temporaneo sull’area del cantiere delle scuole di via Gastaldi – il parcheggio è gratuito e illuminato di notte. Devo ringraziare l’assessore Rocco Invernizzi che ha avuto e presentato l’idea, che ho colto al volo. Con un investimento minimo è stato realizzato andando a sostituire di fatto il parcheggio di via Pera, occupato dal cantiere per la realizzazione di un parcheggio multipiano che, a regime, avrà una capienza di 200 posti auto”.

