Boissano Atletica Estate: i risultati della prima giornata

Boissano. Grande partecipazione e ottimi risultati per la prima giornata di Boissano AtleticaEstate – Community Italian Riviera 2021, valida anche quale seconda tappa del Grand Prix Liguria Sportlife. L’evento ha avuto l’organizzazione tecnica dell’ASD Atletica Arcobaleno Savona e dell’ASD Atletica Run Finale, affiancate dalla US Maurina OlioCarli che ha contribuito al montepremi dell’evento. Come sempre grandi i volontari del Boissano Team e della locale pubblica assistenza Croce di Malta, che hanno garantito un contesto di insieme veramente accogliente e ottimale.

