Covid, nuovo hub vaccinale a Cairo: da mercoledì via alle somministrazioni alla Sunrise

Cairo Montenotte. Da mercoledì 14 luglio, Cairo Montenotte avrà il suo secondo hub vaccinale (terzo per la Valbormida, contando anche quelli del palazzetto dello sport di Millesimo e della Scuola di polizia penitenziaria di Cairo). Come anticipato da Ivg, sorgerà in via Cortemilia presso i capannoni della Sunrise, azienda leader nella fornitura di prodotti e servizi per le strutture sanitarie, che ha messo a disposizione gratuitamente i locali.

