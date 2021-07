Dopo vent’anni riapre l’Auditorium Alfano. Evento storico sulle note della Sinfonica di Sanremo

Sanremo. Dopo più di vent’anni riapre l’Auditorim Franco Alfano. Tante persone, con in testa il sindaco Alberto Biancheri, fresco del canonico taglio del nastro inaugurale sulla scalinata d’ingresso insieme al nuovo Cda della Sinfonica, sono entrate per la prima volta dopo tanto tempo in uno dei templi della musica sanremese ed internazionale (si pensi a Sanremo Jazz) per assistere ad un concerto.

