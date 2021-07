Finale Europei, a Savona controlli rafforzati e piazze aperte. L’appello del sindaco ai giovani: “Siate responsabili”

Savona. “Piazza Mameli non sarà chiusa“. Ad annunciarlo in una nota è il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio. L’ipotesi, circolata nelle ultime ore, infatti, era quella di vietare l’accesso alla piazza, dove i tifosi sono soliti ritrovarsi per festeggiare la vittoria dell’Italia, al fine di evitare di ricreare la situazione di martedì sera scorso in occasione della semifinale degli Europei di calcio di domenica sera.

