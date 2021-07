Il trucco per l’arredo perfetto per la propria azienda? Castellani Shop

Il recente attestato di qualità dell’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza, che lo ha iscritto tra i migliori 750 e-commerce d’Italia, è solo l’ultima, in ordine di tempo, delle certificazioni conseguite da Castellani Shop. Lo store dedicato all’arredo di industria, negozi e uffici propone infatti prodotti Made in Italy, accompagnati dal MUN (Marchio Unico Nazionale) e dalle promozioni della sezione Outlet.

Con migliaia di prodotti, il catalogo di www.castellanishop.it risponde alle esigenze di una vasta platea di attività. Basta scorrere l’offerta per trovare scaffali metallici, scaffali in lamiera componibili, banchi lavoro e armadietti spogliatoio per industrie, banchi vendita e vetrine espositive per negozi. Mentre la proposta di arredamento per ufficio comprende scrivanie direzionali e operative, sedie ergonomiche, cassettiere, classificatori e arredi per reception.

Tutti gli articoli sono frutto di un processo produttivo completamente italiano, come certificato dal Marchio Unico Nazionale. Dalla progettazione al montaggio, ogni fase realizzativa avviene all’interno delle strutture di Castellani Srl, che opera in conformità alle normative UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018.

L’azienda è stata recentemente inserita tra le PMI innovative, status ottenuto grazie agli investimenti in ricerca e sviluppo, nonché alla preparazione della squadra di lavoro. Selezionare il prodotto ideale per le proprie esigenze è davvero facile grazie all’interfaccia intuitiva. Ma oltre quelli presenti nel catalogo, il cliente ha la possibilità di richiedere arredi personalizzati.

Rimanendo in tema di personalizzazione, viene fornito anche un servizio di progettazione degli ambienti, mettendo a disposizione le competenze dei designer dell’Ufficio Tecnico interno. Professionisti che sviluppano soluzioni innovative partendo dalle esigenze espresse dal cliente.

Il Sigillo Netcomm costituisce invece il riconoscimento dell’impegno speso per rispettare le buone prassi online. L’attenzione verso l’esperienza d’acquisto passa del resto da semplicità e sicurezza delle procedure seguite dall’utente.

Vengono infatti implementati sistemi di pagamento sicuri al 100% (bonifico bancario, carta di credito, PayPal), abbinati a spedizioni gratuite per ordini di oltre 500 euro (Iva esclusa).