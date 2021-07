L’Asd Run Riviera Run riprende la propria attività e l’organizzazio di eventi, tra Pietra e Finale Ligure

Pietra Ligure. Con la Sunset Run&Walk, pomeridiana (ore 18.30), riprendono gli Allenamenti di Gruppo dell’Asd RunRivieraRun aperti a tutti, tra il Lungomare XX Settembre (Bagni Giardino) e il Molo di Pietra Ligure.

Si inizia con la Turbo Baby alle 18, corsa di 200 mt. per bimbi sotto ai 12 anni e, a seguire, la Sunset Run&Walk, allenamento di un’ora per tutti, sia Runners sia Walkers alle 18.30 e alle 19.30, sul Molo di Pietra, lo Stretching con l’istruttrice Marzia Ravetta (si consiglia di portare tappetino/asciugamano). Partecipazione ad offerta libera.

Domenica 11 luglio ritorna la Chicchiricchì Run, un Allenamento di Gruppo con distanziamento per Runners e Walkers, seguendo le normative vigenti in tema di Covid-19

Si corre e si cammina, quindi, partendo da Piazza Vittorio Emanuele II (ex Piazza Magazzini 2000) alle ore 8 (ritrovo ore 7.30) lungo un percorso di circa 8 km. per i Runners e 6 km. per i Walkers in un’iniziativa aperta a tutti, grandi e piccini, individuali, coppie e famiglie che decideranno di trascorrere una mattina diversa in compagnia dei ragazzi dell’Asd RunRivieraRun, organizzatori dell’Allenamento, con la collaborazione del Comune di Pietra Ligure, che rientra nel ricco ventaglio di iniziative predisposte dal Comune, Pietra Ligure Family Experience, che vede nel Wellness uno dei settori su cui é stata impostata l’offerta turistica per la stagione estiva 2021.

La “Chicchiricchì Run” è un allenamento senza l’assillo del tempo, dei cronometri e delle classifiche, capofila di un Progetto nato nel 2014 per diffondere la “mission” principale dell’Asd RunRivieraRun, il Progetto “Socializzazione e Benessere”, dove la corsa e la camminata diventano il luogo ed il momento per conoscere se stessi e gli altri con attenzione particolare alla propria salute. Premi ad estrazione, partecipazione ad offerta libera. Obbligatorio l’uso delle mascherine prima e dopo l’allenamento, distanziamento sociale di 1 mt. durante le fasi pre e post allenamento e di 2 mt. durante l’attività sportiva. Sabato 17 luglio, invece, si parte con le Tune-Up RunRivieraRun 2021 e la Borgo by Night Running, circa 5 km. non competitivi a passo libero, con partenza (e arrivo) da Piazza Porta Testa a Finalborgo alle ore 20 con lo stesso percorso del 2020, studiato appositamente insieme al Comune di Finale Ligure ed alla sua Polizia Municipale, causa emergenza Covid-19. Premi per i primi 5 uomini e le prime 5 donne e premi di categoria. Tutti gli eventi hanno il logo del neonato Consorzio Liguria Running e Walking. Una Regione in Movimento, una grande opportunità di crescita sia per tutte le società sportive, sia per tutto il Movimento di Runners e Walkers e per la sinergia tra Turismo, Marketing Territoriale, Promozione, Sviluppo Economico e Sociale. Consorzio che vede l’Asd RunRivieraRun impegnata in prima fila tra i Soci fondatori. Per informazioni telefonare allo 019.6898607 o mandare un’email a info@runrivierarun.it Tutte le info si possono trovare su www.runrivierarun.it

