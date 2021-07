Scoperto un altare sacrificale con due menhir nella val Nervia

Val Nervia. «Il culto delle vette è un sentimento religioso che trova le sue origini nel periodo Neolitico per poi assumere in età storica quello che sarà uno dei caratteri specifici identitari religiosi del popolo dei Liguri. Testimonianze in tal senso si possono leggere nella monumentale opera Naturalis Istoria scritta dal grande storico e scienziato romano Plinio il Vecchio morto a seguito dell’eruzione del Vesuvio nel 79 d. C. il quale scrisse: “I Liguri praticano il culto delle vette”. Recenti indagini condotte sulle alture, che dominano dall’alto la diga di Tanarda in alta val Nervia, hanno rivelato la presenza di un altare sacrificale con a lato 2 menhir» – fa sapere Andrea Eremita di “Archeonervia”.

