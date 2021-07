Nel nostro paese accade spesso che giovani e meno giovani aspiranti imprenditori con idee innovative e grande spirito di iniziativa rinuncino ai propri sogni per mancanza di fondi o perché non riescono a trovare finanziatori che credano nei loro progetti; Smart Money nasce proprio con l’obiettivo di sostenere le giovani start up innovative nello sviluppo di nuove idee di impresa.

