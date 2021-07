CNA Imperia: «La professione di guida turistica va rispettata e valorizzata»

Imperia. «Le guide turistiche sono tra i pochi professionisti (insieme ad archeologi, storici dell’arte e docenti) in grado di raccontare e illustrare la storia e l’arte dei monumenti italiani. Allo stato attuale, però, circa 25mila guide italiane versano in una condizione di forte incertezza, sotto il profilo sia normativo sia occupazionale, in ragione della crescente presenza di guide provenienti da altri Paesi europei. Senza un’adeguata regolamentazione dell’accesso alla professione di guida turistica, infatti, si rischia di compromettere la specificità culturale italiana, ossia la specializzazione per ambiti territoriali, provinciali o regionali, considerata la vastissima conoscenza di beni culturali e di oltre 50 siti Unesco che il nostro contesto impone» – fa sapere Cna Imperia.

