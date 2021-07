Lunedì al via “Sampierdestate”, l’arena estiva del Club Amici del Cinema

Genova. Lunedì 12 luglio alle ore 21 nell’area all’aperto del Club Amici del Cinema (via Carlo Rolando 15) sarà inaugurata “Sampierdestate”, l’arena estiva del cineclub di Sampierdarena che propone da anni una grande varietà di rassegne, titoli per il grande pubblico e film d’autore, spesso accompagnati da presentazioni, approfondimenti e iniziative legate alla cittadinanza e alla valorizzazione del territorio.

Vanno in tale direzione le prime due serate dell’iniziativa: lunedì 12 sarà proiettato, nell’ambito di “Filmakers in Liguria” e in collaborazione con Anpi sezione Ansaldo Energia, Giotto di Ugo Roffi e Ludovica Schiaroli alla presenza degli autori e del protagonista Giordano Bruschi, mentre martedì 13 sarà proposto per il “Missing Film Festival Estate” e con la partecipazione dell’associazione Il Nodo sulle ali del mondo, Maternal di Maura Delpero, che sarà introdotto da Federica Storace, autrice del libro Madri per sempre (Erga edizioni).

