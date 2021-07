Riders, Consumerismo lancia la petizione online: “Turni insostenibili e sotto controllo h24”

Liguria. “Riders sfruttati e sotto controllo 24 ore su 24 per una pizza calda, costretti a turni insostenibili per evitare che l’algoritmo utilizzato dalle varie società li retroceda e li porti al licenziamento. Questa la grave situazione dei riders italiani, contro la quale Consumerismo No Profit lancia oggi anche in Liguria la petizione online #SAVETHERIDER volta a salvare i lavoratori della categoria operanti nella regione, tutelare i loro diritti e ottenere una legge che imponga regole e limiti precisi agli algoritmi”. Così l’associazione lancia la sua proposta a tutela di questi lavoratori.

