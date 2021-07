Genova. Proseguono le verifiche tecniche da parte del Comune di Genova per la realizzazione della nuova rimessa Amt destinata ai nuovi autobus previsti con la nuova disposizione degli assi di forza del Pums. Dopo il (momentaneo?) accantonamento dell’ipotesi via delle Campanule, i tecnici di Tursi sono allo studio per capire la possibilità di utilizzare l’area del Carlini, a San Martino.

