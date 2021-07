Imperia. Ci sono anche Bordighera e Sanremo tra i comuni più gettonati in cui affittare ed acquistare immobili di lusso. A scegliere la Città delle Palme e quella dei Fiori come mete per trascorrere momenti di relax sono sempre più “Paperoni” americani, russi, arabi, nord europei, svizzeri ma anche italiani.

... » Leggi tutto