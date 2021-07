Coronavirus, 26 nuovi positivi in Liguria, uno nell’Imperiese

Genova. Sono 26 i nuovi positivi al Covid in Liguria, di cui 14 nella Asl5 Spezzina, quattro nella Asl 3 Genovese, due nella Asl 4 del Tigullio, 4 nel Savonese, uno a Imperia e uno non riconducibile alla residenza in Liguria. 2.400 i tamponi molecolari effettuati e 3.129 i test antigenici. Sempre sette casi positivi ogni 100.000 abitanti come media ligure negli ultimi sette giorni, di cui 6 a Savona, 9 alla Spezia, 5 a Imperia e 5 a Genova.

