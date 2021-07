Flash Mob a Savona, Iene Vegane “a testa in giù” contro la macellazione degli animali

Savona. Domenica 11 luglio in Piazza Guido Rossa a Savona, dalle 16 alle 19, si rappresenterà un flash mob intitolato “A testa in giù”, dove in maniera sintetica si racconterà il destino degli animali nei mattatoi: una figurante si appenderà appunto a testa in giù, così come vengono messi di solito gli animali per essere uccisi. Verrà anche spiegata la vita degli stessi all’interno di queste strutture e l’impatto che tutto ciò ha sul nostro pianeta.

