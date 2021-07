Manifestazione no borders a Ventimiglia, Bertolucci (Lega): «Fortemente contrario»

Ventimiglia. «Siamo fermamente contrari a questo tipo di manifestazioni». E’ il commento, a caldo, del vicesindaco di Ventimiglia e commissario cittadino della Lega Simone Bertolucci alla notizia che gli attivisti no borders di Progetto 20k hanno deciso di lanciare, nella città di confine, l’iniziativa “Transborder Camp Ventimiglia”: una tre giorni, dal 15 al 17 luglio, dedicata ai migranti e ai problemi legati alla frontiera, in cui si svolgeranno «assemblee» e «azioni collettive e creative in città».

