Migranti nascosti nei camion a Cairo e Altare: lungo digiuno per raggiungere la Francia, tre erano minorenni soli

Cairo Montenotte. Provenivano da Iraq, Iran, Bangladesh, Mali, Afghanistan e Pakistan i 24 migranti scoperti ieri dai carabinieri di Cairo Montenotte nascosti in due Tir a Cairo e Altare. Tre di loro erano minorenni soli. Due migranti avevano i requisiti per restare in Italia, mentre ad altri 7 era già stato ordinato di lasciare il Paese. Tutti tentavano di raggiungere la Francia ed erano digiuni da parecchio tempo, alcuni particolarmente debilitati. E nessuno, fortunatamente, è risultato positivo al Covid-19. E’ quanto emerso al termine degli accertamenti e delle procedure di identificazione.

