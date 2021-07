Nel 2020 crollo matrimoni: -40%, a rischio più di 5.300 imprese liguri legate al “wedding” con oltre 44mila addetti

Liguria. Catering, fotografie, bomboniere. Noleggio auto e partecipazioni. E ancora, fiori, abiti e accessori. Sono ben 5.305 le micro e piccole imprese artigiane liguri legate al business dei matrimoni e, più in generale, a quello delle cerimonie, con 44.143 addetti totali in tutta la filiera del wedding (tra imprese artigiane e non). Quasi 215 mila le imprese in tutta Italia (dati Unioncamere-Infocamere 2020, elaborazione Ufficio Studi Confartigianato).

... » Leggi tutto