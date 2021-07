Rapallo. Inaugurata questa mattina la Piscina Naturale di Rapallo, una corsia protetta per il nuoto libero dilettantistico in mare aperto, riservato alla balneazione in sicurezza, snorkeling e sea watching, realizzata nello specchio acqueo antistante la città, con partenza dalla Spiaggia del Castello dei sogni per una lunghezza di 200 metri circa in direzione Zoagli.

