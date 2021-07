Savona. Due giorni di giostre gratis per medici e infermieri e le rispettive famiglie. A lanciare questa sorta di “medici day” sono i giostrai della provincia, che hanno deciso di aderire a una iniziativa per lunedì 19 e mercoledì 21 luglio destinata proprio al personale sanitario. Iniziativa a cui partecipano decine di realtà in tutta la provincia e non solo.

