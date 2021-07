Schianto mortale a Cairo: automobilista positiva all’alcol test, ora è indagata omicidio stradale

Cairo Montenotte. E’ risultata positiva al primo alcol test, quello fatto immediatamente sul posto dalle forze dell’ordine, la donna di 79 anni di Cairo Montenotte che ieri era al volante della Lancia Y contro cui si è schiantato il 17enne Giovanni Paolo Giamello. Per confermare quella positività sarà necessario attendere l’esito degli esami in ospedale. Ora la donna di Cairo Montenotte è indagata per omicidio stradale.

