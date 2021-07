Sviluppo economico, erogati quasi 20 milioni di euro Por Fesr nei primi sei mesi del 2021

Liguria. Quasi 20 milioni di euro erogati da Regione Liguria in favore delle imprese e degli enti territoriali nel primo semestre 2021. È quanto gestito da Filse, finanziaria ligure per lo sviluppo economico, a chiusura delle certificazioni di spesa dei fondi Por Fesr. “Una cifra importantissima, soprattutto perché realizzata in periodo di piena pandemia – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti – che dimostra il continuo lavoro dei nostri uffici, nel dare risposte tempestive all’esigenza di cassa delle aziende”.

