Argentina campione in Copa América: la gioia dei “savonesi” Grabinski, Soldano, Leveau, Mendez e Siracusa

L’Argentina ha vinto la Copa América dopo 28 anni superando con il goal di Di Maria il Brasile in casa dei verdeoro. Un’apoteosi albiceleste alla quale avranno guardato con simpatia numerosi addetti ai lavori del calcio locale che negli ultimi anni hanno condiviso gioie e dolori sportivi con alcuni argentini trapiantati in terra savonese. Per loro, un weekend impossibile da dimenticare anche per la vittoria dell’Italia contro gli inglesi, nemici storici degli argentini.

