Cervo, al via il servizio Marebus e nuova tariffa giornaliera per i posteggi blu

Cervo. Con il mese di luglio è tornato a Cervo il servizio Marebus, che sarà attivo fino al 5 settembre 2021. Sette corse al giorno, da via Steria fino a piazza Castello e ritorno con fermate su via Aurelia, Piazza Martiti della Libertà, Via II Giugno, Via Solitario delle Alpi, Piazza Castello, rotonda bypass centro storico. La prima corsa viene effettuata alle 9.50, a seguire 10.50, 12.50, 15.35, 17, 18 e 18.50. Il biglietto costa per la corsa A/R 1,50 euro, mentre l’abbonamento settimanale è di 8,00 euro.

... » Leggi tutto