Il ventimigliese Alessio D’Attis agli europei di beach handball con la Nazionale italiana

Ventimiglia. Alessio D’Attis ce l’ha fatta a staccare il biglietto per gli europei di beach handball. Il ragazzo ventimigliese, ormai punto fermo della squadra azzurra, ha partecipato in queste ultime settimane ai differenti raduni e stage della Nazionale guidata da Vincenzo Malatino. La comitiva prima era composta da 18 persone e poi è stata sfoltita a 12 tra i 12 vi era anche Alessandro Benini, che ha vissuto un’esperienza fantastica anche se non è riuscito per questa volta ad entrare nel gruppo finale.

