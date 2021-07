Italia campione d’Europa, San Bartolomeo al Mare festeggia con il concerto dell’Aldo De Scalzi Band

San Bartolomeo al Mare. È finita nel migliore dei modi, con il concerto della Aldo De Scalzi Band che – oltre che a chiudere il M&T Festival 2021 – ha celebrato la vittoria della Nazionale a Euro 2020. Con una festa spontanea che ha unito amore per la musica, passione per gli evergreen riproposti da De Scalzi e gioia per il risultato della combattutissima finale di Wembley. Tutti in piedi a cantare, ballare e applaudire, travolti dalle piacevole sensazioni da “Notti magiche”.

