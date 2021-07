Ciclovia dei Parchi liguri: la proposta di Federparchi accolta all’unanimità dal consiglio regionale

Liguria. Il consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 298, presentato da Sergio Rossetti (Pd-Articolo Uno) e sottoscritto dai colleghi del gruppo, che impegna la giunta ad accogliere in linea di massima la proposta di Federparchi per realizzare la ciclovia dei Parchi Liguri; a prevedere il finanziamento di colonnine “Ricarica Bike” e la relativa segnaletica utilizzando risorse eventualmente stanziate da Pnrr; inserire il progetto fra le proposte finanziabili con il Next Generation viste le caratteristiche affini alla linea di finanziamento europea e, infine, ad attingere a ogni altra fonte possibile di finanziamento regionale e nazionale. Nel documento si ricorda che Federparchi ha proposto alla Regione la realizzazione della ciclovia dei Parchi Liguri, cioè un percorso di circa 1000 KM, interamente su viabilità già esistente che parte da Ventimiglia fino ad arrivare a La Spezia.

