Coronavirus in Francia, è ufficiale: vaccinazione obbligatoria per i frontalieri

Ventimiglia. Tutti i frontalieri che lavorano in Francia dovranno tassativamente essere vaccinati per continuare a lavorare. Lo ha chiarito, in serata su France 2, il ministro della Salute francese Oliver Varan, che ha specificato che tutti i lavoratori a contatto con il pubblico (bar, ristoranti, centri commerciali, ecc.) dovranno obbligatoriamente effettuare la prima dose di vaccino entro il 1 agosto, per essere completamente vaccinati entro la fine del mese.

