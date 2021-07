Le attività dell’Associazione Europea “Amici della Francia” in provincia di Imperia

Bordighera. Come da tradizione, anche quest’anno dirigenti e soci dell’Associazione Europea “Amici della Francia” nata nel 1989 e presieduta attualmente da Eduardo Raneri, si ritroveranno il 14 luglio, Festa nazionale francese, per un incontro conviviale in un noto locale di Bordighera Alta. E’ prevista, fra l’altro, la distribuzione del testo per il canto corale “La vie en rose” canzone resa celebre da Edith Piaf nel 1946.

... » Leggi tutto